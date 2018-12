Tav, Salvini contro Beppe Grillo: «Si farà». Ma il comico giura di no

Sono le parole semplici, chiare, inequivocabili, senza se e senza ma, non ambigue, che una parte importante d’Italia - quelli che vogliono sviluppo - non vedevano l’ora di sentire da parte di Matteo Salvini. E lui, dopo tanto divagare, le ha dette in occasione dell’incontro con le associazioni degli imprenditori: «Sono favorevole a nuove opere e infrastrutture da nord a sud, l’Italia ha bisogno di crescere, sono favorevole alla Tav. Poi c’è un contratto di Governo, stiamo aspettando il rapporto sulla Tav e sui costi, vedremo. Io sono sempre per andare avanti». Mai così chiaro era stato finora Salvini. La Tav si farà, parrebbe di capire. Anzi, no «la Tav non si farà», giura Beppe Grillo. E insomma: si farà o non si farà? Sì Tav, No Tav, Boh Tav. © RIPRODUZIONE RISERVATA