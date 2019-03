Tav, Palazzo Chigi scrive a Telt: contenuto della lettera riservato

Palazzo Chigi ha inviato una lettera a Telt, la società italo-francese incaricata di realizzare la Torino-Lione e poi di gestire. I contenuti del documento sono però riservati. Lo rende noto un portavoce della società, il cui consiglio d'amministrazione è chiamato a riunirsi lunedì per dare il via libera ai bandi da 2,3 miliardi di euro per i lavori di scavo del tunnel di base. Ultimo aggiornamento: 13:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA