Tav, botta e risposta tra Lega e M5S sui numeri. Toninelli: «Conti di Salvini non corrispondono»

Nuovo scontro tra Lega e Cinquestelle sui costi e i benefici della Tav. Per Toninelli, «i conti di Salvini non corrispondono, e quando avremo l'analisi decideremo nel rispetto del contrattò». Il ministro aggiunge di essersi 'rotto le scatolè di sentirsi dire che lui e il M5s bloccano i cantieri.

«Lo stop alla Tav può costare fino a 24 miliardi»: ecco il dossier della Lega

Immediata la replica del sottosegretario leghista Garavaglia: «I numeri in favore della Tav non sono giusti ma giustissimi. Per noi incontrovertibili».

