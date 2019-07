Tav, M5S deposita mozione per dire "no" a Torino-Lione

No Tav aprono varco nella cancellata ed entrano nella zona rossa «Ieri al Senato è stata depositata la mozione del Movimento 5 Stelle che impegna il Parlamento a bloccare la realizzazione del Tav Torino-Lione. Rispettiamo così l'impegno preso subito dopo il recente annuncio del Presidente Conte sul fatto che nei colloqui con Francia e Ue non sia riuscito a fermare l'opera». Così un post a firma M5S, su blog delle Stelle, rende nota l'iniziativa dei grillini a Palazzo Madama. «Il premier - si legge - ha detto chiaramente che solo il Parlamento potrebbe adottare una decisione unilaterale per fermare il Tav».

«Bene, chi vuole mettere la faccia e la firma su un'infrastruttura del tutto inutile, fuori dalla storia e negativa sul piano finanziario e ambientale, deve farlo dentro il Parlamento, l'organo sovrano eletto dai cittadini. Chi vuole fare un regalo a Macron, allora dica si alla Tav», si legge nel post. I Cinque Stelle sottolineano come «noi abbiamo già depositato il documento ufficiale col quale affermiamo senza mezze misure che 'occorre escludere la prosecuzione delle attività connesse alla realizzazione dell'operà». «Inoltre - si legge ancora - sottolineiamo come sia necessario avviare, in sede parlamentare, un percorso immediato per stabilire: la cessazione delle attività relative al progetto per la realizzazione e la gestione della sezione transfrontaliera del nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione; un diverso uso delle risorse, da destinare ad opere pubbliche alternative, maggiormente utili ed urgenti, sul territorio italiano. Nero su bianco, questa è la posizione del Movimento 5 Stelle».

