«Come autonomisti votiamo a favore di tutte le mozioni che chiedono di proseguire con la TavTorino-Lione.» Così la senatrice Svp nonché presidente del gruppo per le autonomie Julia Unterberger, intervenendo in aula.«Non completarla sarebbe un danno incredibile, perché dall'Italia non passerebbe la principale infrastruttura dicollegamento dell'Europa. E poi ci sarebbero una serie di contenziosi che oggi è difficile soltanto stimare, così come lamessa in sicurezza dell'opera abbandonata, che porterebbe via altri anni e altri soldi», così la senatrice.«Col Tunnel del Brennero - ha raccontato Unterberger - noi presto libereremo l'asse del Brennero dal passaggio dei mezzi pesanti, che sono fonte d'inquinamento e un rischio per la sicurezza dei viaggiatori. Per le stesse ragioni si deve fare anche la Tav, perché le grandi opere, quando nascono in un contesto di attenzione per l'ambiente e la sicurezza, portano sviluppo economico e crescita sociale.