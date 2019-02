Tav, lite Salvini-Di Maio sul dossier. Toninelli: «Andava consegnato prima alla Francia»

Battibecco nel governo sull'analisi costi e benecidi della Tav, consegnata ieri alla Francia. «Perché dei numeri che riguardano il futuro degli Italiani sono conosciuti prima a Parigi che a Roma? Io non cambio idea, l'Italia sulle grandi opere pubbliche deve andare avanti, non bloccare e tornare indietro», si chiede il vicepremier Matteo Salvini.

Pronta la replica di Di Maio: «Salvini stia tranquillo, neanche io l'ho letta l'analisi costi-benefici. Però, io quando mi sveglio penso al fatto che da Roma a Pescara ci vogliono 7 ore in treno, non mi sveglio pensando a un buco per collegare Torino-Lione. Non mi sveglio pensando a come collegare meglio italiani francesi, ma a come collegare meglio italiani e italiani».

La spiegazione arriva poi dal ministro dei Trasporti e delle infrastrutture Danilo Toninelli, a margine del flashmob dei 5 Stelle in piazza del Parlamento. ​«Abbiamo dato la relazione prima alla Francia, perché si tratta di un trattato internazionale. Oggi consegniamo» l'analisi costi benefici sulla Tav «alla commissione Ue, poi la darò a Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Matteo deve avere ancora un pò di pazienza, quando sarà il momento gliela porterò io personalmente in busta chiusa».

