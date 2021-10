Manovra, il governo replica a Salvini: «Otto miliardi per il taglio tasse, la cifra non cambierà»

Sabato 23 Ottobre 2021, 18:42

Non cambierà la cifra di otto miliardi destinata al taglio delle tasse in legge di bilancio. Lo chiariscono diverse fonti di governo, spiegando che la cifra definita dal Documento programmatico di bilancio non cambierà. La discussione sullo stanziamento non sembra dunque destinata a riaprirsi, mentre nel merito dell'intervento la valutazione è ancora in corso. Le risorse dovrebbero andare in gran parte a tagliare il cuneo fiscale, ma resterebbe da definire il mix tra la quota da destinare alla riduzione delle tasse lato lavoratori e quella lato imprese.

«Chiederemo al governo che gli 8 miliardi di taglio di tasse diventino anche di più, a partire dai più colpiti dal Covid - aveva detto in mattinata Matteo Salvini - quindi partite Iva, autonomi, liberi professionisti, precari, artigiani, commercianti. Chiederemo di innalzare il tetto della flat tax fino a un fatturato di 100 mila euro e che l'ecobonus del 110% sia esteso anche ai paesi e i piccoli comuni e alle unità singole».

