Tasse sempre più pesanti, con il 42,1% l'Italia è settima fra i paesi dell'Osce: in Irlanda si paga la metà

Sempre più opprimente il peso delle tasse in Italia che è quasi doppio ad esempio, e senza uscire dall', dell'Irlanda: 42,1% contro il 22,3%. Fra i paesi dell' Osce (Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa) l'è settima per il peso del fisco in un elenco di 37 nazioni. E non consola sapere che i nostri vicini di casasono in testa alla poco lusinghiera classifica con il 46%: al di là delle Alpi pagheranno sì un po' più di tributi, ma in cambio hanno uno stato che funziona decisamente meglio in fatto, per dire, di scuola o di sostegno alle famiglie numerose.Nel 2018 la pressione fiscale per gli italiani si è attestata al 42,1% del Pil contro una media dell'area del 34,3%. Ad aprire la classifica è la, che supera il 46%, mentre all'opposto si trova il, ad appena il 16%. I dati sono contenuti nelle ultime «Revenue Statistics» dell'Osce.Quattro Paesi, spiega l'Ocse, hanno percentuali superiori al 43% ed altri quattro sono sopra il 40%. Cinque paesi dell'area sono invece sotto il 25% del Pil. In dettaglio, in seconda posizione dopo la Francia, con un peso del fisco pari al 44,9%, si piazza la, paese dove storicamente la tassazione è al top delle graduatorie internazionali. Seguono il(44,8%), la(43,9%), la(42,7%), e l'(42,2%) che per un solo decimale sorpassa l' Italia rispetto al 2017.Ilè al 40%, laal 39%, lae l'sono al 38,7%, davanti alla Germania con il 38,2%. Tra gli altri maggiori Paesi, laè al 34%, ilal 33,5%, laal 27,9% e gli, dove la riforma voluta da Donald Trump, ha portato la pressione fiscale al 24,3% dal precedente 26,8%. All'opposto della classifica, si piazza il, al 16,1% del Pil, preceduto da(21%) e(22,3%).