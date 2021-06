Roma, la targa di Ciampi sta per essere inaugurata ma c'è un errore clamoroso: Azelio. E la cerimonia slitta

Incidente? No, errore. All'inizio parlano di un «piccolo incidente alla cerimonia per l'inaugurazione di «Largo Ciampi» sul lungo Tevere Aventino a Roma, da oggi intitolato all'ex presidente della Repubblica. Durante le fasi di montaggio della targa, avvenuta questa mattina, il travertino si è pesantemente scheggiato tanto da costringere gli organizzatori a non rimuovere il drappo giallorosso che lo proteggeva», fanno sapere dal Campidoglio.

In realtà c'è stato un errore clamoroso: sulla targa si legge Azelio, anziché Azeglio.

A #Roma si inaugura una piazza a #Ciampi. La targa non viene scoperta “perché si è scheggiata nel montarla”. Ma, in realtà contiene un clamoroso errore: AZELIO. Sotto il telo si vede Questa è #RomaCapitale pic.twitter.com/teEk06QCIU — Anselmo Del Duca (@AnselmoDelDuca) June 1, 2021

È in arrivo così una nuova targa, ma la cerimonia è stata di fatto interrotta. Quindi il presidente Mattarella e quelli di Senato e Camera, Elisabetta Casellati e Roberto Fico, hanno lasciato la cerimonia dove la targa è ancora coperta dal drappo. Anche Carlo Calenda ha commentato su Twitter: «Inaugurazione della piazza intitolata al Presidente emerito Ciampi. Presenti i Presidenti di Repubblica, Senato e Camera, ospiti della Sindaca Raggi. Non si scopre la targa perché sarebbe “scheggiata”. Bugia, in realtà è stato scritto male il nome di #Ciampi. Anche basta».

Inaugurazione della piazza intitolata al Presidente emerito Ciampi. Presenti i Presidenti di Repubblica, Senato e Camera, ospiti della Sindaca Raggi. Non si scopre la targa perché sarebbe “scheggiata”. Bugia, in realtà è stato scritto male il nome di #Ciampi. Anche basta. pic.twitter.com/45wQUgXzkx — Carlo Calenda (@CarloCalenda) June 1, 2021

