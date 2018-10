Tap, è il giorno dei lavori. Conte convoca parlamentari e consiglieri pugliesi

Tap, è il giorno dei lavori. Ci sarà anche la ministra del Sud Barbara Lezzi, oltre al sindaco di Melendugno Marco Potì, alla riunione in programma stasera a Palazzo Chigi sul gasdotto Tap con il premier Giuseppe Conte che ha convocato parlamentari, consiglieri regionali e comunali M5S pugliesi per parlare dell'opera da sempre invisa ai 5 Stelle, e che porterà in Europa il gas dell'Azerbaijan, con approdo a Melendugno, in provincia di Lecce.LEGGI ANCHE Di Maio, no alla Tap per placare la base dopo l'allarme Puglia Nella lista dei parlamentari previsti all'incontro che è in agenda alle ore 19 -salvo slittamenti dovuti al Cdm- figurano, tra gli altri, Diego De Lorenzis, Leonardo Donno, Dino Mininno, Soave Alemanno. Tra i consiglieri regionali, Antonella Laricchia e Antonio Trevisi, mentre più folta è la pattuglia dei consiglieri comunali delle aree interessate all'opera. Tra questi ultimi, dal Salento stanno arrivando a Roma per prendere parte all'incontro Sergio Zaminga, Paolo Pulli, Giampaolo Falco, Massimo Scarpa, Francesca Sodero e molti altri. Potì sarà accompagnato dal vice sindaco di Melendugno Simone Dima.