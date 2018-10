Tap, Conte agli abitanti di Melendugno: «I risarcimenti ci sono, ma se c'è colpa prendetevela con me»

Caso Tap, il premier Conte scrive agli abitanti di Melendugno: « Il complesso delle verifiche effettuate non ci offre alcuna possibilità di impedire la realizzazione del progetto Tap: allo stato, non sono emerse illegittimità o irregolarità dell'iter procedurale. Gli accertamenti compiuti e gli impegni già assunti ci precludono persino una più compiuta valutazione dei costi/benefici che il progetto Tap trae con sé. Non ha senso, infatti, elencare e approfondire i benefici che l'opera apporterebbe quando i costi della sua interruzione risultano insostenibili. Su quest'ultimo punto sarò chiaro: chi sostiene che lo Stato italiano non sopporterebbe alcun costo o costi modesti non dimostra di possedere le più elementari cognizioni giuridiche . Ho detto l'altro giorno che adesso è arrivato il momento di

metterci la faccia

e lo sto facendo io personalmente, a nome del Governo. Mi dispiace, peraltro, che i parlamentari pugliesi siano stati criticati e contestati. Sono reazioni che mi sembrano a dir poco ingenerose. Sono stato personalmente testimone dell'appassionato e infaticabile impegno che hanno profuso, in tutti questi mesi, al fine di mantenere la parola assunta con i propri elettori. Se

colpa

deve essere, attribuitela a me». Così, in una lettera aperta il presidente del consiglio.

