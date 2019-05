Tajani attacca Salvini: «Non si strumentalizza il croficisso per le elezioni»

«Non si strumentalizza il croficisso per le elezioni». Il presidente del Parlamento europeo e vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani al Forum ANSA attacca Matteo Salvini che in piazza Duomo ha brandito il rosario e l'altro ieri ha chiuso un comizio a Bari mostrando il crocifisso.

«Sono cattolico praticante, ho la stessa moglie da 30 anni, non sono un santo, ma il crocifisso l'ho a casa e lo venero in chiesa. Non abbiamo mai usato il crocifisso o il Vangelo per vincere le elezioni, non è uno strumento per prendere voti. Il Vangelo bisogna anche leggerlo e viverlo. Non si strumentalizza la fede, è una sorta di appropriazione indebita», ha detto Tajani.

«Questo me lo ha donato la signora Maria, non è un simbolo di sopraffazione, ma un simbolo di civiltà e rispetto», sono invece le parole pronunciate dal leader della Lega, a Bari, mostrando un piccolo crocifisso che, ha raccontato, gli era stato regalato da una anziana signora nel pomeriggio a Gioia del Colle. «Se a qualcuno dà fastidio il crocifisso - ha aggiunto - torni al paese dal quale è venuto. Noi dobbiamo essere orgogliosi della nostra storia, testimoniare la nostra fede e le nostre radici».



