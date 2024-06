Mercoledì 5 Giugno 2024, 00:13

Ministro Tajani, che campagna elettorale è questa che si sta per concludere: ad alto tasso di anti-europeismo anche se si vota per le Europee?

«Sì, ed è un peccato. C’è a volte la tendenza a fare confusione tra la burocrazia e l’Europa. Sono due cose diverse. L’Europa è un grande ideale, è la nostra civiltà, la nostra identità. L’Europa è quella che sognava Dante Alighieri, quella che ha un’anima esaltata da Giovanni Paolo II e da Benedetto XVI. Quella immaginata da Adenauer e da De Gasperi».

De Gasperi però diceva che «senza calore, senza vita ideale, l’Europa potrebbe anche apparire una sovrastruttura superflua e forse anche oppressiva». E’ questo che lei intende per burocrazia?

«E’ proprio questo. Noi dobbiamo aspirare invece a un’Europa cristiana e democratica, luogo di convivenza civile e di pace. Alcune cose che non vanno nella Ue ci sono. Però è la narrazione di un’Europa matrigna che non mi va bene. Anche dal punto di vista economico, l’Europa rappresenta una straordinaria opportunità. Grazie al mercato unico europeo, le nostre imprese fanno affari per circa 220 miliardi ogni anno».

Meloni sostiene che va rivista la legge Bossi-Fini e che serve una stretta ai permessi facili. Lo pensa anche lei, oppure lei è più immigrazionista della premier?

«Quella è una norma di molti anni fa. Credo che vada aggiornata, per rendere più efficace il contrasto all’immigrazione clandestina e ai trafficanti di essere umani».

Crede allo stesso tempo che i sovranisti, a destra, debbano aggiornare la loro cultura politica, anche per parlare ai giovani?

«Il sovranismo, a mio parere, è una visione un ormai superata. Che è servita a individuare nell’Europa un “nemico” contro cui aizzare gli elettori. Ma occorre avere uno sguardo largo. Prendiamo la salute: c’è il documento del Ppe, il partito a cui facciamo riferimento noi di Forza Italia, sulla sanità europea che è importantissimo ed è quello a cui ci ispiriamo. Il nostro partito vuole allineare la sanità italiana ai migliori standard europei, per quel che concerne strutture, apparecchiature e personale, e nello stesso tempo vuole contribuire al mantenimento delle caratteristiche di universalismo e di solidarietà del nostro sistema sanitario. Le faccio un altro esempio: la questione energetica. Se ci fosse il mercato unico dell’elettricità, ogni famiglia italiana pagherebbe molto meno la bolletta».

Ma se ha tutte queste idee, perché non lo fa lei il presidente della Commissione Ue, visto che la candidatura di von der Leyen è in crisi nera?

«Sono lusingato dal fatto che si parli di questa eventualità. Ma il mio dovere è quello di stare in Italia. Sono ministro degli Esteri e segretario del nostro partito. Devo fare in modo che la mia esperienza europea e internazionale sia messa al servizio dell’Italia».

Non è che teme che Forza Italia, senza di lei, si spappoli?

«Forza Italia da un anno vive senza il suo fondatore. Silvio Berlusconi aveva costruito un movimento che ha solide radici, che è stato capace di camminare da solo e che andrà avanti. Tutti sono importanti, nessuno è indispensabile. Ma io vorrei impegnarmi in prima linea ancora per qualche anno».

Lei sta descrivendo l’Europa come l’ossigeno per il nostro Paese. Ma se è così, perché Salvini non lo capisce?

«Ognuno ha la sua visione di Europa. La nostra è quella del Ppe ed è quella che aveva Berlusconi. E giorno dopo giorno è quella che stanno abbracciando i cittadini italiani: l’Europa è forza per l’Italia».

Però c’è disaffezione verso la Ue: si prevede che solo un italiano su due andrà alle urne nel prossimo weekend.

«Questo è il motivo per cui Forza Italia vuole cercare consensi in quella fascia di elettori riluttanti, facendo capire a tutti che siamo una forza seria, affidabile, responsabile e perciò rassicurante. Noi guardiamo ai prossimi 20 anni. Mentre a me pare che, nel dibattito politico italiano e in questa campagna a elettorale, si parli soltanto di questioni marginali e di stretta attualità, che non interessano i cittadini. Non credo che per un elettore sia importante se deve scrivere “Antonio” o “Tajani” e se il mio cognome va scritto con la i lunga o con la i piccola. All’elettore interessa sapere quali sono le idee e le proposte di Tajani o di un altro candidato».

Sta criticando il “vota Giorgia”?

«Non critico nessuno e ho grande rispetto di tutti. Il problema non è cosa abbia detto la Meloni in un comizio. Il problema è il dibattito confuso che è divampato su quello che ha detto la Meloni, qualcosa che ha ridotto le elezioni Europee a una diatriba sui nomi e sui cognomi. Così gli elettori non si attirano. Si respingono».

Non le sembra invece che il pacifismo stia mobilitando le masse?

«Noi non siamo pacifisti ma siamo per la pace. Non si tratta di sventolare bandiere arcobaleno. Ma di costruire con la diplomazia un negoziato politico. E di fare un discorso molto serio: difendiamo l’indipendenza dell’Ucraina ma non manderemo soldati a combattere laggiù».

Tanto sarà Trump a risolvere tutto e a portare la pace?

«Chiunque vincerà le elezioni americane avrà in noi degli alleati veri. Europa e Stati Uniti sono due facce della stessa medaglia che si chiama Occidente. E guai a criticare la Nato o a dire, come fa certa sinistra e come sento anrche da parte della Le Pen, che si vuole uscire dalla Nato».

Lei del vannaccismo che cosa pensa?

«Non penso».

E di Renzi e Calenda che, separatamente, vogliono sfondare al centro?

«Buona fortuna».

E della Rai sempre più melonizzata?

«La Rai è la Rai. Il miglior presidente di garanzia sarebbe Simona Agnes. Una donna che porta il prestigioso cognome dell’uomo che ha trasformato questa azienda in una protagonista dell’informazione popolare. Stiamo parlando di un’azienda pubblica, parte di un sistema pluralistico, che rappresenta una ricchezza per l’Italia anche dal punto di vista economico. La Rai va maneggiata con molta cura e senza paraocchi ideologici, com’è stato per molti anni».

Giovedì lei chiuderà la campagna elettorale a Napoli. Che piazza sarà?

«Una piazza popolare, come quelle che piacevano a Berlusconi. E sarà l’occasione giusta per salutare a un anno dalla sua scomparsa del presidente che è stato, è e sarà il punto di riferimento di tutti i moderati italiani».

Se Forza Italia avrà il 10 per cento, lo farete pesare chiedendo un rimpasto?

«E’ chiaro che Forza Italia più forte significherebbe che gli italiani vogliono un centro che pesi di più nel centrodestra. Ma non chiederemo nessun cambiamento nell’assetto di governo».

Neanche qualche modifica sul premierato, che pare molto “giorgesco”?

«C’è un dibattito aperto in Parlamento. Siamo pronti ad ascoltare tutti. Ma non ad accettare ostruzionismi e perdite di tempo. Io sono contrario alle forzature, da qualsiasi parte provengano. E la sinistra non deve attribuire a noi le forzature che sta facendo lei».

E’ pronto alle barricate sulla riforma della giustizia?

«Spero che non ci siano barricate. Perché questa è una riforma che esalta il ruolo del giudice terzo, che garantisce un processo giusto al cittadino, che depoliticizza la magistratura e che, dando maggiore certezza del diritto, favorisce gli investimenti italiani e stranieri nell’economia del nostro Paese».

C’è un pezzo di Pd, tendenza riformista e franceschiniana, che dice: serve il rafforzamento di Forza Italia per evitare la deriva a destra del Paese. Si aspetta voti anche da sinistra?«Io ho sempre detto che cerchiamo voti anche al di là dei confini del centrodestra. Anche grazie al nostro europeismo, noi parliamo a tutti gli elettori. Non è un caso che Caterina Chinnici, eletta col Pd, abbia deciso di candidarsi con Forza Italia in Sicilia e in Sardegna. E non è un caso che il capogruppo della lista civica di Michele Emiliano in Puglia abbia aderito al mio appello ai civici a sostenere le liste di Forza Italia in quanto rappresentanti del Ppe».