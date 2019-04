Taglio dei parlamentari, al via l'esame. Ma in aula ci sono solo 15 deputati: zero grillini, un solo leghista

Quindici deputati, più il ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro seduto tra i banchi del governo: questa, al momento, la composizione dell'Aula della Camera che stamani ha avviato la discussione generale della proposta di riforma costituzionale per ridurre il numero dei

parlamentari, presentata dalla maggioranza. Tra i contrari al provvedimento (definito «chirurgico e demagogico»), presenti sei deputati del Pd e il capogruppo di Liberi e uguali Federico Fornaro. A presiedere l'Aula, la vicepresidente della Camera Mara Carfagna.



Il provvedimento, già approvato dal Senato, è (o dovrebbe essere) uno delle bandiere della maggioranza gialloverde. Ciononostante, i banchi risultano desolantemente deserti, come certifica implacabile la foto postata dal deputato del Pd Filippo Sensi: nemmeno un 5Stelle e un unico leghista.

