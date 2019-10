Taglio dei parlamentari, fondazione Einaudi in campo per il referendum

La fondazione Einaudi presieduta da Giuseppe Benedetto ha chiesto e proposto a tutti i gruppi di maggioranza e opposizione di raccogliere le firme necessarie per indire il referendum per abrogare la legge sul taglio dei parlamentari. Serve un quinto dei componenti dei parlamentari di entrambe le camere del parlamento. Alla proposta della fondazione Einaudi hanno aderito esponenti di Forza Italia (Cangini, Pagano, Dal Mas e Caliendo) del PD (Nannicini e Pittella), del gruppo misto (De Falco) e di Italia Viva. La Fondazione Einaudi spinge per abrogare la legge costituzionale che ha fatto scattare il taglio di 345 parlamentari © RIPRODUZIONE RISERVATA