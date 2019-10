Taglio dei parlamentari, diretta: oggi il voto alla Camera

Si vota oggi alla Camera la riforma costituzionale per il taglio dei parlamentari , con un via libera blindato anche dall'accordo sulle riforme raggiunto nella coalizione di governo. Tra gli impegni presi c'è anche quello di presentare la riforma elettorale entro dicembre.Ieri alla Camera, in un'aula semivuota (presenti in mattinata solo 35 deputati), è iniziata la discussione generale del provvedimento e i rosso-gialli si accingono oggi a dare il quarto e definitivo via libera alla riforma. Essendo una riforma costituzionale il provvedimento, per passare, dovrà ottenere la maggioranza assoluta (cioè 316 voti). Forza Italia e Fratelli d'italia hanno annunciato il loro voto a favore della riforma. Anche Italia Viva ha assicurato il sì.