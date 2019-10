Taglio dei parlamentari, domani l'ultimo passaggio alla Camera. Di Maio: «Chi non vota sceglie la poltrona»

Vigilia di tensione sulla riforma del taglio dei parlamentari che arriverà alla Camera domani per l'ultimo e definitivo passaggio, mentre il voto finale è previsto per martedì pomeriggio. Per Luigi Di Maio questa riforma «è una battaglia che condivide oltre il 90% degli italiani. Sono molto emozionato - ha detto il leader M5s - in due ore di lavoro, si vota e ci sono 345 poltrone in meno, stipendi in meno e anche meno burocrazia. Per il taglio dei parlamentari non mi aspetto solo un voto di maggioranza, ma un voto trasversale del Parlamento. Leggo di alcune forze politiche - ha continuato - che vorrebbero assentarsi, di parlamentari di opposizione che non vorrebbero venire in Aula. Vorrà dire che gli manderemo una piccola poltrona a casa per ricordargli che in un momento storico hanno scelto le poltrone al cambiamento».

Le opposizioni attaccano. «Secondo voi, perché in vista del voto sul taglio dei parlamentari il Movimento Cinque Stelle si mette ad attaccare frontalmente, proprio su questo, l'unico partito (Fratelli d'Italia) che ha votato la proposta dall'inizio pur essendo all'opposizione? Sono cretini o cercano di affossare la legge? E se non sono cretini, perché la vogliono affossare? Forse, come spesso accade con i grillini, dicono una cosa per prendere i voti ma poi lavorano sottobanco per farne un'altra? Oppure cercano di distogliere l'attenzione dal Pd, loro alleato, che aveva sempre votato contro il taglio dei parlamentari, e ora potrebbe, alla chetichella, far mancare i numeri necessari all'approvazione? Meglio pensare che siano cretini. La vera domanda a cui dovrebbero rispondere è: se il Pd, Leu e Italia Viva fanno mancare i numeri, faranno cadere il governo?». Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.



«Martedì la Camera voterà in quarta lettura la riforma costituzionale che riduce il numero dei parlamentari, e, approvandola, recherà uno sfregio alle istituzioni e agli equilibri della Costituzione. Il ministro Di Maio potrà tornare così sul balcone di palazzo Chigi, lo stesso da cui annunciò l'abolizione della povertà, per annunciare l'abolizione del Parlamento e della democrazia rappresentativa, questa volta con l'aiuto decisivo del PD e della sinistra». Lo dice Osvaldo Napoli, del direttivo di Forza Italia alla Camera. ​

