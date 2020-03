Regge lo spirito bipartisan: taglio del cuneo fiscale, via libera della Camera senza alcun voto contrario

La Camera, a ranghi ridotti a causa dell'epidemia, ha approvato il decreto per il taglio del cuneo fiscale a favore dei lavorarori dipendenti. I voti a favore sono stati 254, nessuno voto contrario, 131 gli astenuti. Tutti dell'opposizione. Il segnale che l'unità per la rinascita, lo spirito di collaborazione invocati dal presidente Sergio Mattarella, in qualche modo sta marciando tra centrosinistra e centrodestra. Questo voto bipartisan nei giorni scorsi era avvenuto anche in occasione del via libera allo scostamento di bilancio da 25 miliardi che ha permesso al governo di varare il decreto di aprile per affrontare l'emergenza sanitaria e aiutare chi ha perso il lavoro e le famiglie ad affrontare la chiusura di gran parte delle attività produttive.



Tra l'altro domani mattina il premier Giuseppe Conte incontrerà i leader dell'opposizione Matteo Salvini, Giorgia Meloni e il forzista Antonio Tajani e giovedì riprenderà la cabina di regia tra centrosinistra e centrodestra guidata dal ministro Federico D'Incà per coordinare il lavoro di approvazione del decreto di marzo in Senato e la stesura di quello di aprile

