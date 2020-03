Taglio del cuneo fiscale, via libera della Camera: fino a 100 euro in più in busta paga

Ultimo aggiornamento: 20:20

Da luglio giù le tasse per 16 milioni di lavoratori dipendenti. In piena emergenzala Camera dà l'ok finale al taglio del cuneo fiscale, promesso con la manovra che ha stanziato 3 miliardi per il 2020 e 5 per il 2021 per ridurre il peso del fisco in busta paga. Un primo passo, aveva ripetuto il governo, in vista di una riforma complessiva dell'Irpef che, oggi, non è più una priorità, scalzata dal contenimento dei danni economici del virus. L'intervento arriva a dare fino ain busta paga ai lavoratori, ampliando la platea del bonus Renzi e introducendo una nuova detrazione per chi ha redditi un pò più alti ma fino alla soglia massima di 40mila euro.Non solo, la prima parte del rafforzamento del bonus è strutturale, mentre la detrazione vale, al momento, solo per quest'anno. Quindi chi da luglio avrà un aumento del bonus Renzi da 80 a 100 euro (redditi dagli 8.159 euro e i 26mila euro) e chi li prenderà per la prima volta (i redditi tra 26.000 e 28mila euro) manterrà il vantaggio fiscale anche in futuro e chi riceverà da 80 euro in giù (redditi tra i 28mila e i 40mila euro) li otterrà per il momento solo per 6 mesi del 2020. La detrazione è piena, 600 euro nel 2020, in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro e decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento dei 40.000 euro.Tra l'altro domani mattina il premier Giuseppe Conte incontrerà i leader dell'opposizione Matteo Salvini, Giorgia Meloni e il forzista Antonio Tajani e giovedì riprenderà la cabina di regia tra centrosinistra e centrodestra guidata dal ministro Federico D'Incà per coordinare il lavoro di approvazione del decreto di marzo in Senato e la stesura di quello di aprile