Alla Camera tappetini anti-scivolo sui tavoli per i tablet dei parlamentari

Mannaggia! I tavolinetti dei parlamentari sono troppo inclinati e scivolosi. E se l'onorevole poggia il suo smartphone lì sopra, zac: rischia che l'apparecchio scovoli giù per terra, e si rompa. So' probbblemi, come si dice a Roma. E del resto, secondo la legge fondamentale della dinamica, un corpo di massa “M” (come un cellulare o un tablet), posto su un piano inclinato liscio (come è un banco della Camera), subisce una accelerazione uniforme data dall’azione della forza di gravità e del peso, rischiando quindi di cadere sul pavimento, costringendo di conseguenza il proprietario dell’oggetto a piegare la schiena per raccoglierlo. Una circostanza incresciosa che necessita una soluzione.



Quindi la curiosa richiesta formulata al collegio dei Questori della Camera dall'onorevole Cristian Iannuzzi: "Premesso che l’uso di telefoni cellulari, smartphone e computer portatili da parte dei deputati è sempre più diffuso – si legge nel testo dell’ordine del giorno firmato dall’ex grillino - sempre più frequentemente i deputati sono costretti a raccogliere dal pavimento i propri personal computer, tablet, smartphone oltre a documenti e fascicoli vari a causa del poco attrito e dell’inclinazione dei pianali delle postazioni in Aula, che per la loro conformazione ne facilitano lo scivolamento. Invita il collegio dei Questori a valutare l’opportunità di acquistare tappetini antiscivolo da applicare alle postazioni dei deputati in Aula”. Chissà se il tappetino anti-scivolo arriverà, o se invece verrà boicottato - dall'esterno del Palazzo - come l'ennesimo privilegio di casta.

