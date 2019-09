© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Il voto di oggi dimostra che esiste un'Europa vicina ai bisogni dei cittadini e in grado didimostrare solidarietà e aiuto, analogamente a quanto accaduto dopo il terremoto del 2016 quando abbiamo approvato un piano di aiuti di 1,2 miliardi di euro. Ora l'azione è nelle mani del governo italiano, che mi auguro deciderà la ripartizione del Fondo sul territorio nazionale nel più breve tempo possibile». Così l'europarlamentare Herbert Dorfmann ( Svp-Ppe), membro della commissione bilancio, commenta il via libera di Strasburgo allostanziamento di 277 milioni del Fondo di solidarietà Ue a favore dell'Italia dopo le alluvioni dell'autunno 2018. «Tutta Italia, compreso il mio territorio a seguito della tempesta Vaia, aveva subito danni enormi - ha aggiunto Dorfmann in una nota - e già durante la scorsa legislatura avevo chiesto l'immediata attivazione del Fondo di Solidarietà europeo. Sono soddisfatto che questo intervento finanziario sia stato approvato definitivamente»