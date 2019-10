© RIPRODUZIONE RISERVATA

Offrirà un mese di lavoro socialmente utile in un maso di montagna in Alto Adige l'haterche, su un sito internet, aveva postato un commento sessista nei confronti della consigliera provinciale della Svp, Jasmin Ladurner. La "pena" è stata concordata con la stessa consigliera che l'aveva denunciato ai carabinieri.Tutto era nato da un'intervista a Ladurner sull'aeroporto: «Questo signore, in forma anonima, ha commentato l'articolo con espressioni sessiste che nulla avevano a che vedere, tra l'altro, con l'argomento dell'intervista», spiega laconsigliera. La decisione di denunciare il fatto è stata immediata. «Le critiche vanno bene, ma vanno espresse con unminimo di rispetto», dice Ladurner che si è rivolta ai carabinieri anche per «essere un esempio per le donne, che nondevono accettare sempre tutto».Identificato dai carabinieri, l'uomo ha chiesto di incontrare la consigliera provinciale. L'incontro è avvenuto in una caserma dei carabinieri dove l'uomo si è scusato. Nel dialogo che è seguito ha preso forma l'accordo sul mese di lavoro volontario in un maso di montagna quale forma di riparazione. «Ho ritirato la denuncia, perché non volevo danneggiare economicamente quella persona, ma allo stesso tempo volevo che lui facesse qualcosa diconcreto per farsi perdonare», racconta ancora Ladurner.