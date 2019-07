© RIPRODUZIONE RISERVATA

«E' un provvedimento importante fin dal nome, Codice Rosso, perché rende bene l'idea della corsiapreferenziale che il sistema giudiziario deve dare alla violenza contro le donne. Voteremo a favore, anche se si poteva fare di più sul fronte della prevenzione». Così intervenendo in Aula la senatrice della SVP e Presidente del Gruppo per le Autonomie, Julia Unterberger.«E' positivo - spiega - un provvedimento che obbliga il Pubblico Ministero ad ascoltare la vittima entro tre giorni».«Ma - aggiunge - è importante anche la norma che obbliga la Procura ad informare la vittima sullo sviluppo del procedimento, in particolare sulla modifica delle misure di protezione o sulla scarcerazione dell'indagato». «In Aula - sottolinea Unterberger - il governo ha anche accolto un mio odg, sottoscritto da tuttele forze dell'opposizione, sull'istigazione all'odio e alla discriminazione di genere che, purtroppo, ha trovato nelle Reteuna straordinaria cassa di risonanza. Il governo si è impegnato a contrastare questi fenomeni, pertanto come opposizione presenteremo un disegno di legge in questo senso».