Trento, capo di gabinetto assessore si dimette: ha una svastica tatuata sulla gamba

Si è dimessa da capo di gabinetto di un assessore della Provincia di Trento a guida leghista dopo le polemiche per la svastica tatuata sulla sua caviglia. Le dimissioni sono state firmate da Marika Poletti, che da qualche giorno era stata nominata capo di gabinetto dell'assessore agli Enti Locali del Trentino, Mattia Gottardi. L'annuncio è stato dato dal presidente della giunta, il leghista Maurizio Fugatti.Marika Poletti si è giustificata dicendo che si trattava di un riferimento culturale ad antichi rituali ma sui social gira un video con lei che qualche anno fa canta una canzone con chiari riferimenti al nazismo e al Terzo Reich.La notizia ha suscitato polemiche durissime in Trentino. Hanno protestato i consiglieri della lista civica Futura 18. Molto preoccupato il commento del presidente del gruppo consiliare del Pd Giorgio Tonini. «La giunta non può nascondere il suo imbarazzo - dice Tonini - Le dimissioni non fanno gioire per una vicenda che, comunquela si voglia interpretare, ha gettato ampio discredito, sia a livello locale come nazionale, sull'attuale Giunta provinciale e purtroppo quindi anche su quell'autonomia trentina che il governo provinciale rappresenta».