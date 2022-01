Venerdì 21 Gennaio 2022, 14:43 - Ultimo aggiornamento: 14:45

Al supermercato si potrà andare senza il Green pass ma solo per acquistare i beni primari. Ad esempio alimentari sì ma abbigliamento no. È questa una delle norme contenute nel nuovo Dpcm firmato dal premier Mario Draghi, che conterrà la lista delle attività accessibili anche senza certificato verde. E scatteranno i controlli nei carrelli, verifiche che non saranno affatto semplici da svolgere. Insomma, nei supermercati, chi non ha il Green pass base potrà comprare soltanto il cibo e non altri prodotti.

Green pass per ritirare la pensione, ma non servirà in supermercati, alimentari e farmacie. Draghi firma il Dpcm

Nuovo decreto, no Green pass per negozi di alimentari, ottici e farmacie. Controlli anche in attività essenziali

«Carattere alimentare e prima necessità»

Nel nuovo provvedimento del governo si ribadisce che "nell'attuale contesto emergenziale" le uniche attività esentate possono essere "solamente quelle di carattere alimentare e prima necessità, sanitario, veterinario, di giustizia e di sicurezza personale". Per soddisfare le "esigenze alimentari e di prima necessità" si potrà dunque accedere senza alcun certificato che attesti vaccinazione, tampone negativo o guarigione oltre che nei negozi di alimentari anche in quelli "non specializzati", ma "con prevalenza di prodotti alimentari e bevande" come ipermercati, supermercati, discount, minimercati e altri esercizi di "alimentari vari", mentre sono escluse le enoteche in cui è possibile anche bere e mangiare. Libero accesso anche ai mercati rionali.

Polemica politica

Intanto monta la polemeica politica: «Nuovo delirio del Governo: senza il green pass si potrà andare al supermercato, ma solo per comprare 'beni primari'. Quali siano questi beni primari e quali invece siano superflui lo decide il 'governo dei migliori' insieme alla sua cricca di 'esperti'. Come nell'Afghanistan dei talebani e dei mullah. È rimasto solo Fratelli d'Italia ad opporsi a questa follia?». Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, commentando le anticipazioni di stampa sul Dpcm sull'utilizzo del green pass.