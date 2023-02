Superbonus, Giorgetti: «Sgonfiare bolla dei crediti incagliati». Confermata detrazione d’imposta dalla dichiarazione dei redditi

Aggiornamenti in evidenza

Giorgia Meloni ha ricordato con un video girato domenica che il Supebonus è insostenibile perché ha raggiunto i 120 miliardi di euro e che, ora, servono misure per evitare il fallimento delle aziende e per mettere in sicurezza i conti pubblici. Serve infatti una soluzione rapida sulla cessione dei crediti incagliati. A Palazzo Chigi, il governo ha incontrato i rappresentanti di Abi, Cdp e Sace. Poi c'è stato un altro incontro con tutte le associazioni delle imprese coinvolte come Ance, Confedilizia, Confindustria, Cna e Confartigianato. Gli aggiornamenti in diretta.