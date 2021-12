Venerdì 3 Dicembre 2021, 09:54 - Ultimo aggiornamento: 10:53

Il mese di dicembre sarà scandito da una serie di date legate alle misure prese per contenere la pandemia. Solo le persone vaccinate o guarite potranno ottenere il Super green pass, che sarà valido in tutto il Paese, anche in zona bianca, dal 6 dicembre. L’accesso a eventi sportivi, spettacoli, bar e ristoranti al chiuso, ma anche a feste e discoteche sarà consentito solo ai possessori della super certificazione. Esteso l’obbligo di vaccino al personale scolastico e alle forze dell'ordine. Terza dose disponibile per tutti i maggiorenni già dal 1° dicembre scorso.

Super green pass e zone gialle, la situazione

Dopo Friuli Venezia Giulia e Alto Adige, altre regioni si candidano a entrare in zona gialla non a brevissimo termine ma a partire dalla prossima settimana. Le sorvegliate speciali sono Lombardia, Lazio, Veneto, Calabria e Campania. Ma anche Marche e Liguria. Cos'hanno in comune? Un aumento dei contagi e un primo campanello di allarme che arriva dagli ospedali: in alcune regioni si nota un flusso di pazienti che si è spostato dai reparti ordinari ai reparti di rianimazione. La Lombardia è al momento la regione più vicina all'ingresso nella zona gialla nei prossimi sette-dieci giorni. Il presidente Fontana dichiara che ci sarà un'altra settimana in zona bianca, in base ai numeri inviati all'Iss. In Friuli Venezia si nota un'iniziale inversione di tendenza, nonostante tra le regioni prevalga ancora la fase di crescita.

Sono in fase di stasi l'Umbria, l'Abruzzo (dove si osservano iniziali segni di decrescita) e Puglia (con iniziali segni di crescita). È in decrescita il Molise. In Lombardia, la crescita lineare della curva dell'incidenza dei positivi fa prevedere che nei prossimi 7-10 giorni continuerà la crescita lineare dell'occupazione nei reparti ordinari (al momento il livello è pari a circa 13.5%) e nelle terapie intensive (circa 7%).

Ecco tutte le misure in arrivo:

- Domani

Entra in vigore a Roma l'ordinanza del sindaco Roberto Gualtieri che fa scattare l'obbligo di mascherina nelle strade romane dello shopping.

- 6 dicembre

Entra in vigore il Super Green Pass. In sintesi alcuni luoghi di vita sociale come i ristoranti al chiuso, i cinema, i musei, non potranno essere frequentati dai non vaccinati.

Il Green pass ottenibile anche con il tampone e quindi anche dai non vaccinati servirà anche per prendere i mezzi pubblici e per accedere agli spogliatoi delle palestre.

- 13 dicembre

Arrivano in Italia le prime dosi dei vaccini per i bambini da 5 a 11 anni.





- 16 dicembre

Iniziano le somministrazioni ai bambini che potranno essere prenotate a parre dai giorni precedenti sulla base delle indicazioni delle singole Regioni. Prima dell'iniezione è sempre opportuno consultare il pediatra.

- 20 dicembre

E' un lunedì e come tutti i lunedì sulla base di un'ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, nei giorni precedenti alcune regioni potrebbero finire in zona gialla sulla base dei dati relativi alla percentuale di letti occupati sia in terapia intensiva che nei reparti Covid. Le zone gialle di quest'inverno tuttavia sono molto diverse da quelle precedenti. In sostanza si prevede la mascherina obbligatoria anche all'aperto e la riduzione a non più di 4 persone della presenza ai tavoli dei risotranti. Nell'inverno 2020-2021 la zona gialla faceva scattare chiusure sia pure parziali di bar, ristoranti e altri luoghi di socialità.

- 31 dicembre

Scade lo stato d'emergenza che consente di usufruire di procedure snellite per gli acquisti di materiali necessari ad affrontare la pandemia e assegna maggiori poteri al ministero della Salute. Non è ancora chiaro se il governo lo prorogherà o troverà altri strumenti per gestire la misure di contrasto della pandemia.