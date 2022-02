Super Green pass over 50 al lavoro, Costa: «L'obbligo resta fino al 15 giugno. Allentamento misure sarà graduale»

Il Super Green pass per gli over 50 resterà in vigore anche dopo la fine dello stato di emergenza. La notizia, già preannunciata nei giorni scorsi, è stata confermata dal sottosegretario alla Salute, Andrea Costa: «Con il 31 marzo e la fine dello stato di emergenza inizierà una nuova fase, ci sarà l'allentamento graduale delle misure restrittive, tra cui certamente anche del Green Pass - ha detto a Mattino 5 -. Oggi ci sono le condizioni per non rinnovare lo stato di emergenza. Sul Green Pass però va fatta una netta distinzione: per gli over 50 sui posti di lavoro l'obbligo del rafforzato dura fino a 15 giugno. Poi ci sono ancora circa 10 milioni di persone che devono fare il booster, anche per questo le misure di allentamento devono essere graduali».

Nelle ultime ore il dibattito politico si è acceso sulle diverse modalità di accesso alle attività per italiani e turisti, per i quali non servirà più il tampone e la quarantena per l'arrivo in Italia. «Ma non vedo contrapposizione tra la possibilità di entrare in Italia con il Green pass base e l'obbligo di vaccino per gli over 50. È sicuramente una scelta politica, ma ha un suo razionale - ha detto il virologo Fabrizio Pregliasco, docente della Statale di Milano - È chiaro che le decisioni politiche sono complicate, questa semplificazione con il Green pass base serve sostanzialmente per il turismo perché è un aspetto economico con ripercussioni spaventose. Mentre l'obbligo vaccinale e quindi il super Green pass per i lavoratori over 50 lo vedo necessario almeno fino a giugno, immaginando la possibilità di aumentare la copertura vaccinale perché dobbiamo prepararci a una convivenza col virus e un peggioramento nell'autunno. Quindi per il virologo non c'è contrasto tra le norme, ma sono esigenze complessive sulla popolazione».