Super green pass, il governo valuta l'obbligo per i lavoratori: cdm si riunisce il 5 gennaio

La data è già fissata. Il 5 gennaio il consiglio dei ministri tornerà a riunirsi di nuovo dopo la riunione notturna di ieri sera che ha stretto, con un nuovo decreto ancor più gli spazi ai non vaccinati e a coloro che tirano in avanti la terza dose. Non è passato, ieri, il super green pass per i lavoratori, ma sembra proprio questione di giorni. L’andamento dei contagi e il continuo affollamento delle terapie intensive non promettono nulla di buono. Basta guardare i dati di oggi per capire quale sarà tra una settimana la situazione negli ospedali.

Omicron, Pregliasco: «Arriveremo a 150.000 casi al giorno, ecco quando ci sarà il picco»

Il rischio arancione

Molte regioni sono già a rischio arancione e c’è chi potrebbe ritrovarsi in zona rossa con tutto ciò che ne consegue per gli spostamenti. L’obbligo di super green-pass per i lavoratori altro non è che un obbligo di vaccinazione che stavolta potrebbe riguardare tutti e non solo coloro che sono a contatto con il pubblico. La misura non è stata adottata ieri, come avrebbe invece voluto il premier Mario Draghi, per l’opposizione di Lega e M5S, i due partiti che in questi anni si sono mostrati più indulgenti nei confronti dei no-vax. Sul fronte opposto Pd e Forza Italia, con Draghi che alla fine ha di fatto rinviato la questione al consiglio dei ministri del 5 gennaio.

Zaia: “Chiesto super green pass per lavoro? No, mie proposte su tamponi e quarantene”

Ma nella riunione in programma si potrebbe andare anche oltre e arrivare direttamente all’obbligo vaccinale visto che ormai sono tantissime le categorie che, per un motivo o per altro, sono costrette alla vaccinazione. Sul punto, paradossalmente, le divisioni sono più sfumate. La Lega non è contraria ma chiede allo Stato di assumersi le responsabilità per eventuali conseguenze negative del vaccino. Anche il M5S sembra disponibile.