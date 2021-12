Super green pass, multe e regole: cosa cambia da lunedì (e la differenza con il vecchio certificato)

Cosa cambia da lunedì? Da lunedì 6 dicembre e fino al 15 gennaio 2022 il Green pass diventa un super Green pass o Green pass rafforzato. Che vuol dire? Che verrà rilasciato solamente ai vaccinati e ai guariti dal Covid e non ai "tamponati". Diventa, dunque, un documento diverso (più utile: è un vero e proprio Passepartout) dal Green pass base che usiamo oggi e che possono scaricare anche le persone che non si sono vaccinate. Il Green pass base rimane, quindi, ma darà accesso a meno servizi e, novità molto importante, diventa obbligatorio per salire su un teno o su un autobus: si è più tagliati fuori dalla vita sociale e dalla convivialità. Un esempio? Con il Green Pass base non si può andare a cinema e teatro, allo stadio o partecipare ad altri eventi sportivi, mangiare al ristorante al chiuso senza limiti di commensali al tavolo e quindi con tavolate di più di 4 persone, partecipare a feste, matrimoni e cerimonie pubbliche, andare in discoteca.

Con questa espressione "Green pass rafforzato", e con un apposito decreto, si intende rafforzare il certificato verde come strumento fondamentale per continuare a fruire di servizi e del proprio tempo libero in sicurezza. Dunque, da lunedì bisognerà tenere più spesso a portata di mano la foto scaricata dal cellulare o il foglio dove abbiamo stampato il codice Qr, insomma il certificato che ora dobbiamo esibire per mangiare all'interno dei ristoranti o per seguire eventi al chiuso. Il Green pass sarà fondamentale per il tempo libero.

E allora cosa si può continuare a fare con un Green pass base? E quindi con un tampone che dura 48 ore? Si può mangiare all'aperto, andare al lavoro (ma per alcune categorie è previsto l'obbligo vaccinale), e diventa obbligatorio per accedere ai trasporti pubblici come treni, aerei e traghetti ma anche metropolitane e autobus. Si può andare a nuotare in piscina e fare sport in palestra (ma attenzione: se la regione passa in zona gialla serve il Green pass rafforzato).

Multe (nei luoghi di lavoro è più alta)

Bar e locali

Cosa si rischia se non si esibisce il Green pass giusto? Multe salate: da 400 a 1000 euro per chi accede a spettacoli, ristoranti, bar senza il certificato verde rafforzato. Stessi importi per chi non controlla se il cliente era munito del Green pass rafforzato. E se gli esercenti dimostrano di non controllare in modo puntuale scatta anche la chiusura del locale per dieci giorni: bastano tre multe.



Bus e metro

La sanzione scatta pure per chi prende mezzi pubblici senza il Green pass base. La applicazione di verifica che legge i Qr code è in corso di aggiornamento e potrà selezionare una delle due modalità: quindi chi controlla potrà verificare la validità del Green pass.

Luoghi di lavoro

Il Green pass rafforzato non è necessario per entrare nel luogo di lavoro dove, invece, è obbligatorio esibire il Green pass base e quindi essersi sottoposto a tampone molecolare o antigenico. Il primo dura 72 ore e consente di entrare al lavoro per 3 giorni di seguito poi va ripetuto, il secondo ha una validità di 48 ore (si può entrare per due giorni di fila al lavoro). Chi controlla? Le verifiche si fanno all'ingresso e chi non verifica rischia dai 400 ai 1.000 euro. Chi è pizzicato senza Green pass base rischia la sospensione o una sanzione amministrativa dai 600 ai 1.500 euro.

