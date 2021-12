Giovedì 2 Dicembre 2021, 19:12

Dal 6 dicembre anche Montecitorio entra nell'era del Super Green Pass. In sintesi le strutture destinate alla ristorazione a tavolo, la biblioteca, l'archivio e le sedi delle conferenze stampa saranno rigorosamente riservate ai soli deputati vaccinati o guariti dal Covid. In altre parole il ristorante della Camera non potrà più essere frequentato dai deputati con Green pass da solo tampone.

Super Green pass alla Camera

Le nuove norme varranno fino al 15 gennaio così come in tutt'Italia come previsto dal decreto legge 172 del 2021. La decisione è stata presa dal collegio dei Questori della Camera ovvero dai tre deputati che curano il funzionamento dell'immensa macchina di Montecitorio.

«Restano fermi - si legge nel comunicato della Camera - gli attuali controlli per consentire l'accesso a tutte le sedi della Camera dei deputati, operati sul "Green Pass base" secondo la delibera adottata lo scorso 12 ottobre. Il "Super Green Pass" sarà richiesto ai fini dell'accesso ad una serie di ambienti di Palazzo Montecitorio e delle altre sedi della Camera: alle strutture destinate alla ristorazione al tavolo; alle iniziative istituzionali e culturali, ai convegni e alle conferenze stampa; alle sedi della Biblioteca e dell'Archivio Storico».