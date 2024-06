Mercoledì 12 Giugno 2024, 00:30

A voler estendere a livello continentale il braccio di ferro francese tra Emmanuel Macron e Marine Le Pen, si troverebbe Giorgia Meloni dall'altra parte del tavolo rispetto all'inquilino dell'Eliseo. I due non si amano e nonostante la vicinanza tra Italia e Francia imponga rapporti e, di rado, qualche carineria, la tentazione di accoltellarsi politicamente a vicenda tende a predominare sul resto. Lo dimostrano gli scontri sull'immigrazione, ma pure l'asse tra Parigi e Berlino che ha di fatto imposto all’Italia un Patto di stabilità «non soddisfacente».

I GRUPPI

La crisi francese aperta da Le Pen (con cui invece c’è un’amicizia di lunga data e un rapporto che c’è chi dice più solido di quello con Matteo Salvini) è quindi vista come un'opportunità da chi siede accanto alla presidente del Consiglio. Tant'è che, con Macron impegnato dalle elezioni legislative fino al 7 luglio dopo il successo del Rassemblement National, i Conservatori europei guidati da Meloni si preparano ad assestargli un altro colpo. E cioè a sottrargli la medaglia di bronzo che oggi gli spetta per la “sua” Renew (che vanta 79 seggi, a conteggi ancora da concludere), confermatasi terza forza del Parlamento europeo nonostante il calo di consenso. Uno sgambetto a cui l'Ecr lavora da tempo, portando avanti un'operazione di scouting tra i partiti “non allineati” (perché non presenti all'Europarlamento nella scorsa legislatura) e quelli “non iscritti” ad alcun gruppo per motivi ideologici. Si tratta di un centinaio di parlamentari che se in gran parte resteranno senza collocazione (come l'ungherese Viktor Orban), in alcuni casi sarebbero sul punto di spostarsi, cambiando gli equilibri. Verso i Conservatori si muoveranno ad esempio alcuni tra gli eletti ciprioti, croati, lituani, irlandesi e romeni. Per un totale di almeno 10 eurodeputati che relegherebbero Renew un gradino sotto ad Ecr (che al momento ha 73 seggi). Ovvero Macron un gradino sotto a Meloni. Un dito nell'occhio all’inquilino dell’Eliseo che non è l'unica partita che si sta giocando sotto-traccia. Dietro le dichiarazioni ufficiali, sia Giorgia che Emmanuel lavorano strenuamente a progetti alternativi per la Commissione Ue, nel caso in cui l'equilibrio che sembra in grado di garantire la conferma di Ursula von der Leyen svanisca. In particolare Meloni già al G7 lavorerà ai fianchi Macron chiedendogli di chiudere subito su von der Leyen e su un ruolo di peso per l’Italia all’interno della Commissione. L’alternativa? È attendere il voto francese, da cui Macron uscirà con ogni probabilità depotenziato e, quindi, andare su un altro nome che sposti più a destra l’asse Ue. Nel mirino di Roma ci sono infatti la vicepresidenza esecutiva e alcune delle deleghe più ambite dai Ventisette. Magari quella al mercato unico che oggi è proprio del macroniano Thierry Breton o quella alla concorrenza della radicale di sinistra Margrethe Vestager. Due tasselli che permetterebbero all'Italia di uscire dall'angolo su dossier spinosi come l'applicazione della normativa Bolkenstein ai balneari, e pure l'ingresso in Ita Airways di Lufthansa. Senza una poltrona di questo tipo - per cui esisterebbe una rosa di nomi “esterni” discussa in un vertice con Meloni e i rappresentanti di FdI in Ecr tenuto lunedì e composta, tra gli altri, dagli ex ministri del governo Draghi Daniele Franco, Vittorio Colao e Roberto Cingolani - Meloni non ha alcuna intenzione di sostenere Ursula. Il che, proprio grazie alla forza di Le Pen e alla sua armonia con la premier, è una “minaccia” che assume particolare rilevanza. Tant’è che, nel suo esecutivo, c'è già chi vede Antonio Tajani in rampa di lancio per Bruxelles a dispetto dei timori per la tenuta di Forza Italia in caso di sua partenza. Difficile però pensare che Macron possa accettare serenamente una situazione di cui parlerà con la premier già durante il G7. E infatti se a Parigi proverà a depotenziare Le Pen “controllandola” durante la coabitazione che va prospettandosi, a Bruxelles conduce una trattativa parallela a quella di Meloni. Per bilanciare l'offensiva italiana e la vicinanza di Ursula alla componente tajanea dei popolari (specie dopo il sostegno dei popolari francesi a Le Pen), lavora ad un’alternativa da sottoporre ai popolari. L’idea è provare a portare a Rue de Berlaymont Donald Tusk (popolare, con 21 seggi è la seconda forza del partito, avanti a FI con 8). Un azzardo che però sarebbe sottinteso alla promessa del polacco di relegare Le Pen ad un ruolo di secondo piano nell'Europarlamento. Anche per questo il viaggio di ieri di Tajani a Berlino per incontrare il leader della prima forza dei popolari, Cdu tedesca di Friedrich Merz, è fondamentale per comprendere a pieno lo stato delle trattative che, a partire dal G7 che inizierà domani fino al vertice informale dei leader dei Ventisette che si terrà a Bruxelles lunedì, si annunciano ingarbugliatissime.