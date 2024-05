Venerdì 24 Maggio 2024, 07:00

«Le idee restano». Non solo quelle più giuste però, quelle «tensioni morali» di cui parlava Giovanni Falcone. Ma pure quelle che giuste lo sono meno, perché basate su teoremi dichiarati fallaci da ogni tribunale, come la presunta trattativa tra Stato e Mafia. A ricordarlo, 32 anni dopo che una quantità di semtex pari a 500 chili di tritolo devastò l'autostrada A29 all'altezza di Capaci trucidando il giudice Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, è la sorella di Giovanni, Maria Falcone: «Io vorrei dire che non c'è niente, che non ci sono poteri dello Stato sotto a quella strage». La presidente della fondazione Falcone lo scandisce con forza a margine della liturgia che quest’anno ha compreso una celebrazione a Palazzo Jung, l’inaugurazione del Must23 - il museo che fa dell’ex stazione di Capaci una «perenne lezione di legalità» con video-esperienze immersive affiancate alla bicicletta di Borsellino o alla collezione di papere di Falcone - e pure un nuovo avviso di garanzia per l’ex capo del Ros Mario Mori. Quest’ultima, una vicenda che concretizza l’eterno e polemico ritorno della teoria del “doppio Stato”, affrontata ieri anche dal presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri, arrivato a chiedere più o meno provocatoriamente di nominare Mori senatore a vita.

LE POLEMICHE

«Io amo lo Stato italiano e non posso pensare che alcuni nelle istituzioni hanno tramato contro Giovanni» aggiunge però la sorella del giudice, destinando come sempre il suo messaggio ai più giovani. «Ai ragazzi voglio dire che la mafia è ancora un grosso problema, anche se non uccide continua a fare affari, perché cambia sempre e non muore se non si abbatte sino al centro del suo potere».

Parole che combaciano con quelle che qualche ora prima il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha affidato ad una lunga nota: «È necessario tenere alta la vigilanza. Gli anticorpi istituzionali, la mobilitazione sociale per impedire che le organizzazioni mafiose trovino sponde in aree grigie e compiacenti, non possono essere indeboliti - si legge - L'eredità di Falcone e Borsellino è un patrimonio vivo che appartiene all'intera comunità nazionale. Portare avanti la loro opera vuol dire lavorare per una società migliore».

Neppure ieri, del resto, è mancato qualche momento polemico. Specie quando, al ministro della Giustizia Carlo Nordio e alle migliaia di persone arrivate a ridosso del palco palermitano montato ai piedi dell’albero che commemora Falcone in via Notarbartolo, si è aggiunto il corteo organizzato da sindacati, associazioni e movimenti studenteschi pronto a contestare «la parata di traditori delle istituzioni riunita stamane a Palazzo Jung per iniziativa della Fondazione Falcone». «Chi è qua deve soltanto inchinarsi alla memoria di chi 32 anni fa è morto» il moto indignato di Maria Falcone.