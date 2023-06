Sicilia, stop aumenti Istat per i deputati regionali

Si erano aumentati lo stipendio perché c'è l'inflazione e bisogna fare i conti con il caro vita. E però i deputati siciliani (i consiglieri regionali si chiamano così in Sicilia) dovranno stringere la cinghia e farsi bastare lo stesso stipendio che avevano. Senza aumenti.

Consiglieri regionali siciliani: nessun aumento Istat agli stipendi

È arrivato infatti lo stop agli aumenti Istat per i 70 deputati dell'Assemblea regionale Siciliana. Il Parlamento ha votato un emendamento al "collegato", la cosiddetta Manovra bis, che sterilizza l'adeguamento delle indennità al caro vita per effetto dell'inflazione sino alla fine della legislatura, quindi per i prossimi quattro anni e mezzo.

«Avevo preso l'impegno di fare votare questa norma alla prima occasione utile, l'abbiamo fatto senza riflettori e pressione mediatica» dice all'ANSA il presidente dell'Ars, Gaetano Galvagno.

Nella norma, votata in aula, si legge: «Fino alla conclusione della XVIII legislatura non trova applicazione l'adeguamento calcolato con riferimento alla variazione dell'indice Istat del costo della vita relativa agli anni successivi al 2022».

L'emendamento dunque congela l'indicizzazione prevista dall'articolo 2 della legge regionale del 4 gennaio del 2014 che recepì il decreto Monti. Il caso degli aumenti delle indennità dei deputati per effetto dell'adeguamento Istat al costo della vita era esploso lo scorso febbraio, quando in una nota allegata al bilancio interno dell'Assemblea siciliana gli uffici aveva evidenziato l'aumento della spesa pari a 750 mila euro per il 2023 per effetto dell'impennata all'8,1% dell'inflazione registrata a fine 2022.

Negli anni precedenti la norma del 2014 non aveva prodotto particolari incrementi poiché l'inflazione era sotto controllo.