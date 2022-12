Gli sticker di Ginevra sul diario di Giorgia Meloni: «Mia figlia lo ha ornato a beneficio dei meme»

Giorgia Meloni è guarita dall'influenza che l'ha colpita nei giorni scorsi e che l'ha costretta a saltare il vertice Euromediterraneo Med9 di Alicante ed è riapparsa in video con la sua ormai consueta rubrica #gliappuntidigiorgia. Un diario che il premier apre e racconta ai cittadini per mostrare tutte le attività e i risultati del suo governo nella settimana che è conclusa.

Gli sticker di Ginevra sul diario di Giorgia Meloni

Oltre ai temi politici che il presidente del Consiglio ha illustrato, è emersa anche una nota di colore che la stessa Meloni ha tenuto ad evidenziare. Degli adesivi attaccati alla copertina del diario. Si tratta degli sticker attaccati dal Ginevra, la figlia del premier.

Vi racconto i risultati del Governo della scorsa settimana e rispondo a diverse domande su 18app, manovra di bilancio e immigrazione: ecco il secondo appuntamento della nostra rubrica. #gliappuntidiGiorgia https://t.co/fjEheF9bNU — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) December 12, 2022

«A beneficio dei meme»

«Riemergo dall'influenza per aprire il diario. A beneficio dei meme è stato anche ornato da Ginevra con degli sticker». Così la premier, Giorgia Meloni, in un video sui social per il secondo appuntamento della sua rubrica '#gliappuntidigiorgia. Meloni ha iniziato spiegando di voler «raccontare il lavoro che abbiamo fatto nell'ultima settimana, intensa, in cui abbiamo portato avanti diversi confronti».