Stefano Cucchi, il film proiettato alla Camera. Salvini punge Fico: «Io non ho tempo per il cinema»

«Sulla mia pelle», il film su Stefano Cucchi di Alessio Cremonini, verrà proiettato alla Camera martedì 13 novembre alle ore 18. L'iniziativa del presidente della Camera Roberto Fico, alla quale parteciperà Ilaria Cucchi, non ha incontrato l'entusiasmo del vicepremier Matteo Salvini. «Domani sono molto impegnato», risponde a chi glielo domanda, come riportato dalla Dire. «Il presidente della Camera fa le sue scelte - aggiunge - io non ho molto tempo per andare al cinema».

Ultimo aggiornamento: 19:57

