Elezioni regionali Campania, chi è Stefano Caldoro

Stefano Caldoro, 59 anni, ha guidato la Campania dal 2010 al 2015, perdendo proprio contro De Luca 5 anni fa. Adesso vuole la rivincita e, per raggiungerla, ha ottenuto l’appoggio di Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia, oltre alle liste Caldoro Presidente-Udc, Alleanza di Centro e Identità Meridionale-Macroregione Sud



Nato a Campobasso, in Molise, nel 1960 è laureato in scienze politiche, giornalista e consulente d'azienda. Ha iniziato la sua esperienza politica nel 1985, eletto nel Consiglio regionale della Campania, come esponente del Partito Socialista Italiano ed è diventato deputato nel 1992 sempre tra le file del PSI. © RIPRODUZIONE RISERVATA