Sabato 8 Giugno 2024, 00:00

Quarant’anni dopo, di nuovo Europee, di nuovo Padova, di nuovo la Piazza della Frutta dove Enrico Berlinguer tenne il suo ultimo comizio, quello del malore che lo avrebbe portato pochi giorni dopo alla morte. Elly Schlein torna in questo luogo, per la chiusura della campagna elettorale, e dice: «Oggi non potevamo essere da nessun'altra parte, a 40 anni da quel 7 giugno 1984 che ha drammaticamente segnato la storia». Lei allora non era nata (è del 1985) e Meloni aveva 11 anni. E comunque: «Berlinguer è stato una delle più straordinarie figure politiche - dice Elly - non solo d'Italia ma, mi viene da dire, dell’Europa e del mondo». Ci sono anche le vecchie bandiere del Pci in questa piazza. «Berlinguer aveva - incalza la segretaria dem - una grande capacità di stare al fianco di chi fa più fatica, lavoratrici e lavoratori. E per noi è anche un esempio del modo di fare politica: una grande umanità e allo stesso tempo una forte autorevolezza».

Nostalgia, certo, e ce n’è tanta. Ma l’esempio di Berlinguer, come spiega la segretaria nel retropalco, è quello di una politica «costruttiva e riformatrice», non ideologicamente arroccata perciò capace di parlare alle masse in maniera libera e anche trasversale. «Era modernissimo Berlinguer»: parola di Elly, la quale proviene da una famiglia borghese (come quella di Enrico) e che ha sempre fatto politica (le radici socialiste dei suoi la Schlein forse non le rivendica quanto dovrebbe).

IERI, OGGI

40 anni fa, in questa piazza, c’era più gente rispetto ad oggi. Ma sono paragoni da non fare perché nel frattempo è cambiato tutto. Fa l’elogio dell’Europa la segretaria del Pd: «Sono tante le sfide che non si possono più risolvere nei confini nazionali», dice: «C'è la crisi economica, la crisi pandemica, il ritorno delle guerre compresa quella climatica. Questo spaventa le persone. Ma la missione più alta delle politica è guidare queste trasformazioni per evitare che le subiscano sempre i soliti, le fasce più esposte, più fragili delle nostre popolazioni». Un affondo contro Meloni: «In un anno e mezzo il suo governo ha peggiorato le condizioni degli italiani». E ancora Europa: «Vogliamo un’Europa più sociale che ci aiuti a difendere la sanità pubblica dai tagli che sta facendo questa destra e a difendere la scuola pubblica che è la prima leva di emancipazione sociale. La nostra è un’Europa del lavoro, quella che ha approvato una direttiva sul salario minimo, mentre noi in Italia stiamo raccogliendo le firme proprio per un salario minimo perché, con una paga inferiore ai 9 euro all'ora, è sfruttamento».

Nel comizio conclusivo, Elly ribadisce insomma il format che si è data in questa campagna elettorale: quello dei temi sociali che servono a mobilitare il proprio elettorato. Anche lei, come Meloni, ha scelto di parlare principalmente ai suoi, con le solite parole d’ordine, per cercare di rafforzarsi al suo interno e all’interno della sinistra. La segretaria dem teme la concorrenza, più che di Conte, dell’alleanza rosso-verde. E insiste non a caso sul pacifismo. Così: «L'Europa è nata come un grande progetto di pace, non come un progetto di economia di guerra».

Ma essendo il Nord-est terra molto produttiva, Schelin guarda anche a quei ceti che fanno sviluppo: «Serve un grande piano industriale che aiuti le nostre piccole imprese». Il resto sono attacchi politici (sul caso Signorelli: «A destra c’è un enorme problema di classe dirigente»), qualche pugno chiuso e il grido della segretaria: «Viva l’Italia anti-fascista» (prima di deporre dei fiori sul monumento che ricorda Berlinguer in un lato della piazza). Ma l’amarcord non sovrasta l’innovazione che Elly cerca di rappresentare e la sua fiducia nel fatto che «l’Italia di oggi è con noi».