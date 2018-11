Spread e manovra, le previsioni sbagliate di Di Maio e le speranze del premier Conte

“Quando conosceranno la manovra lo spread scenderà”. “Quando la Commissione avrà preso la sua decisione sulla legge di Bilancio si abbasserà sfiammata sui mercati”. Luigi Di Maio va di previsione in previsione e pazienza se l’ultima smentisce la precedente. Ora che persino il ministro Paola Savona dice che “la situazione è grave”, anche il titolare di via XX Settembre può dire liberamente di essere “preoccupato”.



Sabato sera toccherà di nuovo al primo ministro Giuseppe Conte rivolgere a Jean Claude Juncker la domanda delle cento pistole: ma davvero ci fate la procedura per debito eccessivo e a gennaio chiederete una manovra correttiva? Domande che sembrano avere dentro già le risposte perché la Commissione, tanto più in scadenza, non può che seguire alla lettera l’iter della procedura.



