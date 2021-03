31 Marzo 2021

di Diodato Pirone

(Lettura 3 minuti)

1

1



Che aprile ci attende sul fronte della pandemia? Davvero riusciremo a limitare le chiusure attualmente imposte a bar, ristoranti e al circuito turistico? A dar retta agli addetti ai lavori la prudenza è d'obbligo. Basta dare un'occhiata alla tabella in alto sull'occupazione dei letti di terapia intensiva per capire che la situazione è complicatissima.

Parigi, la sindaca Hidalgo chiede la chiusura delle scuole: boom di casi nella fascia d'età 15-19 anni

Ormai ci abbiamo fatto l'abitudine e ci spaventiamo solo quando il virus colpisce con durezza un parente o un conoscente ma ieri le terapie intensive italiane hanno raggiunto quota 3.716 ovvero siamo ad un passo dal picco di 3.848 rianimazioni occupate lo scorso 26 novembre e dalle 4.053 del 2 aprile del 2020. Ieri i decessi sono tornati sopra la soglia di 500 unità giornaliere assegnando all'Italia, purtroppo, un tristissimo record europeo.

AstraZeneca, perché il nuovo nome del vaccino è Vaxzevria: il bugiardino e i «casi fatali». Tutti i Paesi che lo hanno limitato

Queste cifre spiegano perché a Pasqua tutta l'Italia sarà in zona rossa. Il 3/4 e 5 aprile in teoria non dovremmo neanche uscire di casa, in pratica è consentito passeggiare nei parchi non lontano dalla propria abitazione; recarsi nella seconda casa in Regione (non in Toscana e Campania) a patto di andarci solo con i propri copnviventi e di visitare una volta al giorno amici o parenti.

L'obiettivo del governo è quello di ridurre il più possibile i contatti fra le persone perché se, ad esempio, a Pasquetta fossero consentite scampagnate in compagnia l'epidemia diventerebbe rapidamente incontrollabile nei giorni successivi e gli ospedali - già sommersi - non riuscirebbero ad assistere decentemente i malati gravi.

E' vero però che all'orizzonte non ci sono solo nuvoloni. I contagi sono in leggera discesa perché mezza Italia è in zona rossa e le limitazioni previste da questa fascia contribuiscono a frenare la pandemia. Non a caso le regioni che sono entrate prima delle altre nelle zone rosse, come l'Umbria e la provincia di Bolzano, ora stanno dando segnali netti di miglioramento.

Il governo però si è già "speso" questi leggeri miglioramenti decidendo di aprire gli asili e le scuole fino alla prima media anche in fascia rossa a partire dal 7 aprile. Questa decisione, nonostante la vaccinazione quasi terminata del milione di dipendeti delle scuole (e delle università), determinerà certamente un aumento della circolazione del virus nelle settimane successive.

Covid a Roma, il primario: «Terapie intensive piene, siamo costretti a scegliere a chi dare chance di vita»

Dobbiamo dire addio alla zona gialla? Non per forza e non per tutte le Regioni. A metà aprile con ogni probabilità si farà un pit stop per verificare l'andamento dei contagi e delle occupazioni delle terapie intensive e decidere se almeno qualche Regione potrà tornare a far riaprire a pranzo i ristoranti e i bar fino alle 18.

Ma l'unica vera svolta per determinare aperture serie e durevoli è quella dei vaccini. Ieri finalmente è stata superata la soglia dei 3 milioni di italiani vaccinati con due dosi. Si tratta soprattutto di sanitari e di persone con più di 80 anni. La protezione di queste due fasce particolarmente esposte dovrebbe gradualmente portare ad una riduzione delle infezioni e soprattutto dei ricoveri in ospedale e dei decessi.

Vaccini, prenotazioni da maggio per i giovani. La ministra Lamorgese: «L'estate sarà sicura»

Ma non dobbiamo dimenticare la lezione che ci è arrivata in queste settimane dall'Inghilterra: li le chiusure sono state ridotte solo dopo che la metà della popolazione è stata vaccinata. E questo risultato in Italia dovrebbe essere raggiunto a giugno.