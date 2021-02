Potrebbe arrivare domani, in un Consiglio dei ministri ad hoc, il decreto legge per prorogare al 5 marzo il blocco degli spostamenti tra le Regioni. La misura, sostenuta dai ministri della Salute Roberto Speranza e degli Affari regionali Francesco Boccia, è caldeggiata anche dalle Regioni che però chiedono che nel nuovo Dpcm si valuti la possibile riapertura graduale , con ingressi contingentati ed il rispetto dei protocolli di prevenzione, di cinema, palestre e teatri. Le misure arrivano in un quadro europeo che non è a tinte rosa. Nell'ultima mappa aggiornata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, Trento e Umbria si aggiungono a Bolzano come aree «rosso scuro», ad alta incidenza dei contagi Covid. «La Conferenza delle Regioni, confermando ancora una volta leale collaborazione e grande senso di responsabilità, ha comunicato l'orientamento delle Regioni nel richiedere la proroga del decreto legge che vieta gli spostamenti tra Regioni anche per la zona gialla», ha commentato Boccia. Boccia ringrazia il presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini e tutti i presidenti di Regione, che «si sono espressi con tempestività e rapidità in una fase così critica dopo la richiesta del governo avvenuta nell'ultima Conferenza Stato-Regioni».

Le novità su palestre e piscine

La conferenza delle regioni, che si è riunita oggi, ha fatto anche alcune precise richieste al governo. Nel dettaglio si chiede di valutare nel nuovo Dpcm possibili e graduali riaperture di attività con ingressi contingentati nei cinema, palestre e teatri e sempre osservando rigidi protocolli anti contagio per la prevenzione. È questa - a quanto si apprende - la richiesta emersa.

