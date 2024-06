Spagna, i risultati delle elezioni europee: per gli ultimi exit poll avanti il Pp (32,4%) al Psoe (30,2%)

Elezioni europee. Quali sono i risultati in Spagna? Al momento, secondo gli exit poll di Sigma Dos per il canale tv spagnolo Rtve, il PP spagnolo sarebbe il partito più votato alle elezioni europee con il 32,4% dei voti e un range compreso tra 21 e 23 seggi, ma potrebbe trovarsi a pari merito con il Psoe, che otterrebbe il 30,2% e 20-22 eurodeputati sui 61 che la Spagna conta al Parlamento europeo. Vox otterrebbe il 10,4% dei voti (6-7 seggi) mentre Sumar si aggiudicherebbe il 6,3% (3-4 seggi).

Francia, Bardella esulta: «Macron convochi le elezioni». Rassemblement National vola al 32%

Gli exit poll

Secondo l'exit polls di Sigma 2 per RTVE, il Pp, guidato da Dolors Montserrat, avrebbe vinto le elezioni con il 32,4% dei voti e 21-23 seggi (attualmente sono 13), con un vantaggio di 2 punti sul Psoe guidato alle europpe dalla vicepremier per la transizione ecologica Teresa Ribera, che resterebbe al 30,2% e fra 20 e 22 eurodeputati (ora ne hanno 21).

Rimonta possibile?

«I dato che stiamo conoscendo in Spagna confermano che la nostra ipotesi di rimonta non è più tale, ma è un fatto. Le sensazioni sono state molto positive». Così la portavoce del Psoe, Ester Pena, ha commentato questa sera in un'intervista alla radio nazionale Rne le stime di voto degli exit poll di Sigma Dos per RTVE, che danno i socialisti al 30,2%, due punti dietro il 32,4% stimato per il Partito Popolare, che avrebbe vinto le elezioni. Pena si è detta convinta che una vittoria socialista sia ancora possibile. «Abbiamo affrontato questa campagna delle europee dal primo momento con voglia di vincere e speriamo che questo diventi oggi una realtà", ha assicurato, «Restano avanti tre anni e mezzo di legislatura e non sarebbe male che il partito dell'opposizione lasciasse da parte i miraggi di Feijoo e si mettesse a lavorare per il Paese», ha aggiunto.

L'auspicio di José Antonio Fúster

La Spagna “segua la strada” della Francia, dove il presidente Emmanuel Macron ha indetto elezioni anticipate dopo la vittoria del partito di estrema destra Rn di Marine Le Pen alle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo. È l'auspicio espresso dal portavoce del partito euroscettico spagnolo José Antonio Fúster. “Sarebbe meraviglioso se ci fossero delle elezioni (generali) e se al popolo spagnolo venisse data voce e voto”, ha aggiunto. Le Pen ha partecipato alla convention politica di Vox a fine di maggio, tuttavia Vox e Rassemblement national non appartengono alla stessa famiglia all'Europarlamento: il partito di Santiago Abascal è affiliato ai Conservatori e Riformisti (Ecr), mentre il partito francese appartiene al partito Identità e Democrazia (Id).

Vox: « Spagna segua Francia, sarebbe meraviglioso

La Spagna “segua la strada” della Francia, dove il presidente» Emmanuel Macron ha indetto elezioni anticipate dopo la vittoria del partito di estrema destra Rn di Marine Le Pen alle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo. È l'auspicio espresso dal portavoce del partito euroscettico spagnolo José Antonio Fúster. “Sarebbe meraviglioso se ci fossero delle elezioni (generali) e se al popolo spagnolo venisse data voce e voto”, ha aggiunto. Le Pen ha partecipato alla convention politica di Vox a fine di maggio, tuttavia Vox e Rassemblement national non appartengono alla stessa famiglia all'Europarlamento: il partito di Santiago Abascal è affiliato ai Conservatori e Riformisti (Ecr), mentre il partito francese appartiene al partito Identità e Democrazia (Id).