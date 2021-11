Spadafora: «Sono omosessuale, è giusto dirlo: da domani sarò più felice perché più libero»

Si commuove mentre lo racconta, perché la sua non è una confessione come le altre. Vincenzo Spadafora, ex ministro in quota del M5S, da Fabio Fazio a «Che tempo che fa» su Rai Tre spiega che «la vita privata delle persone debba rimanere tale, ma penso anche chi ha un ruolo pubblico, un ruolo politico, abbia qualche responsabilità in più». Dichiarare la propria omosessualità è una scelta che «ho fatto per me stesso, è importante volersi bene e rispettarsi».

Il coming out dell'ex ministro Spadafora

La sua commozione viene accolta dall'applauso del pubblico in sala. Della propria omosessualità Spadafora parla nel suo libro, "Senza riserve". Ci sono, spiega «due motivazioni» che lo hanno portato a farlo: «Una ragione - sottolinea riprendendo il discorso dopo un lungo applauso - è molto politica, per testimoniare il mio impegno politico, per tutti quelli che tutti i giorni combattono per i propri diritti e hanno meno possibilità di farlo rispetto a quante ne ho io grazie al mio ruolo. Ma anche una testimonianza di tipo religioso, io sono un cattolico che crede molto nella propria fede, può sembrare in contraddizione ma non lo è affatto. In politica l'omosessualità viene usata anche per ferire, per colpire l'avversario, con un brusio che io stasera volevo spegnere. Spero di essere considerato per quel che faccio, per quel che sono, e da domani forse sarò più felice perché mi sentirò più libero».

Conte convochi gruppi per decidere la linea

«Spero che Conte voglia convocare i gruppi: penso che siano finiti i tempi in cui queste cose si decidevano altrove, dal Movimento 5 stelle può uscire la linea politica che chiede che Draghi resti a fare il presidente del consiglio», che sarebbe «il bene del Paese», ha detto rispondendo a una domanda sul Quirinale. «Conte - ha sottolineato - non ha ancora esplicitato» il suo pensiero «in modo netto, sarebbe assurdo pensare di deciderlo senza consultare i parlamentari».