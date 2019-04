PARIGI «In piena forma e pronti a vincere le elezioni europee del 26 maggio prossimo con Matteo Salvini»: lo scrive in un tweet la leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, aggiungendo la foto dell'incontro di stamattina tra lei e il leader della Lega e l'emoticon di braccio di ferro.

«Cordiale incontro», fa sapere il Viminale, a Parigi tra Matteo Salvini e Marine Le Pen. I due hanno parlato di situazione politica, scenari ed elezioni europee: i temi principali della campagna saranno lavoro, famiglia e tutela dell'ambiente. I leader stanno pensando a una manifestazione comune in Italia per chiudere la campagna elettorale «e annunciare l'inizio di una nuova Europa». Entrambi sono impegnati a stringere nuove alleanze internazionali per allargare la famiglia di chi vuole cambiare Bruxelles. © RIPRODUZIONE RISERVATA