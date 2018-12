L'Europa piace di più: gli italiani pro-Ue salgono dal 49% al 64%

Ultimo aggiornamento: 20:40

(Strasburgo) - Ne sappiamo poco, ma ci piace tanto. Anzi, il Parlamento europeo accende sempre più like, nonostante l’aspro dibattito in corso legato alla legge di stabilità del Governo gialloverde. E nonostante il relativo pericolo di sanzioni a causa del rapporto deficit/Pil annunciato dall’Italia e giudicato troppo alto dall’Europa.A stabilirlo è un sondaggio Eurobarometro basato sulle risposte di un migliaio di italiani. Se il 68 per cento degli europei in media giudica positiva l’appartenenza del proprio paese alla Ue, gli italiani si attestano al 64 per cento (era il 49 per cento nel 2017), mentre solo il 15 per cento si esprime decisamente contrario (nel 2017 era il 22 per cento). Dall’altra, però, dell’attività del Parlamento europeo attraverso i media gli italiani sanno poco. Infatti se la media europea rispetto all’informazione si attesta attorno al 60 per cento, con punte del 75 per cento in Polonia, e del 73 per cento in Finlandia e Svezia, l’Italia è tra le ultime per la conoscenza dell’attività del Parlamento europeo con appena il 56 per cento.