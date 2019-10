Sondaggio Ixè: Lega sale al 30,9%, scendono Pd e M5S

Dopo le elezioni in Umbria, la Lega si conferma il primo partito con il 30,9% dei consensi, in crescita dello 0,4 rispetto alle rilevazioni della settimana scorsa. In calo il Partito Democratico che passa al 19,5 dal 19,8 e il Movimento Cinque Stelle che scende al 19,2 dal 20,8.

Le regionali umbre danno vantaggio a livello nazionale ai partiti del centrodestra, tranne Fi, e penalizzano la maggioranza di governo tranne Iv di Matteo Renzi che dal 3,5 passa al 3,7. A rivelarlo è un sondaggio Ixè condotto per la trasmissione Carta Bianca in onda su Rai 3. I dati del sondaggio evidenziano che Fratelli d'Italia sale al 9,5 dall'8,7 mentre Fi dall'8,1% passa al 7,7. In calo ancora +Europa che passa dal 2,1 all'1. Nota Metodologica: Soggetto realizzatore: istituto Ixè srl.

Soggetto acquirente: Rai - Cartabianca Metodologia: indagine quantitativa campionaria metodo di Raccolta dati: telefono fisso (cati), mobile (cami) e via web (cawi) universo: popolazione italiana maggiorenne campione intervistato: rappresentativo (quote campionarie e ponderazione) in base a: genere, età, zona di residenza, ampiezza comune, votato 2018/2019 dimensione campionaria: 1.000 casi (margine d'errore massimo 3,10%) periodo di rilevazione: dal 28 al 29 ottobre 2019.

Ultimo aggiornamento: 13:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA