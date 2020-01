Sondaggio Ixé: Lega e Pd in calo, FdI sale. Renzi non decolla, stabile M5S

Nuovo calo della Lega nel sondaggio Ixè realizzato per Carta Bianca su Rai3. Nel periodo compreso dalla rilevazione, tra il 3 e il 7 gennaio, il partito di Matteo Salvini scende dal 29,9% al 29,5. La Lega, pur allontanandosi dalla soglia del 30%, resta ampiamente il primo partito. In controtendenza, malgrado le recenti defezioni, il M5S che guadagna lo 0,2%, passando dal 16 al 16,2 per cento.

L'apparente pace fatta tra il leader Luigi di Maio e il segretario del Pd Nicola Zingaretti in vista di un nuovo vertice non ha fatto altrettanto bene al Pd, che sconta un leggerissimo calo, al 20 dal 20,2 per cento. Non decolla, invece, Italia viva, che si ferma al 3,6 per cento. Non si ferma la crescita di Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, che rimane sulla doppia cifra, e sale al 10,7 dal 10,5 per cento. Forza Italia sembra ferma nella sua posizione di terzo partito del centrodestra al 7,3%, dopo che era risultato al 7 per cento nell'ultima rilevazione.

