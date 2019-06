Il sondaggio: Fratelli d'Italia supera Forza Italia, in testa la Lega seguita da Pd e M5s

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nessun dubbio sul primato della Lega. Così come sul secondo posto del Pd e il terzo del Movimento 5 Stelle. Il Carroccio e i dem sono registrati dall’ultimo sondaggio realizzato da Swg in leggero calo. Ma le prime posizioni restano invariate. Al contrario di quanto accade più dietro nel centrodestra, con il sorpasso di Fratelli d’Italia su Forza Italia. A questo punto per la Lega l’interlocutore privilegiato per una eventuale coalizione di centrodestra potrebbe diventare Giorgia Meloni (e il movimento di Giovanni Toti che nascerà il 6 luglio) e non più Silvio Berlusconi. La Lega rimane saldamente in testa con il 37% dei consensi, lo 0,3% in meno rispetto a una settimana fa. Perde lo 0,3% anche il Pd - in preda ai suoi nuovi tra agli interni e guerre di correnti che disgustano gli elettori - che si ferma al 22,5%. Ancora lontano il Movimento 5 Stelle, ora al 18,3%, contro il 18,4% di una settimana fa.Fratelli d’Italia guadagna invece lo 0,4% e raggiunge il 6,7%. Risale anche Forza Italia rispetto a sette giorni fa, ma non basta per tenere alle spalle Fdi: il partito di Berlusconi si ferma al 6,6% partendo – proprio come quello della Meloni – dal 6,3% della scorsa settimana. Passando al centrosinistra, invece, rimangono tutti più o meno stabili: +Europa e Italia in Comune sono al 2,7% (-0,1%), i Verdi al 2,6% (erano al 2,8%), La Sinistra all’1,7% (+0,2%).