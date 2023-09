Sondaggi politici, Meloni sopra il “muro” del 30%. Salgono Pd (20,8%) e M5S (17,1%), cala la Lega (7,4%)

Fratelli d'Italia sopra il "muro" del 30%, ma un lieve aumento anche per Pd e M5S. E' questa la situazione fotografata dall'ultimo sondaggio di Ixè, nella prima rilevazione condotta dopo i due mesi di pausa estiva. Rispetto alle ultime rilevazioni del 19 giugno infatti, il partito del presidente del Consiglio Giorgia Meloni cresce dello 0,2% arrivando al 30,4%. Ma non è il solo: anche il Partito democratico di Elly Schlein e il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte aumentano nelle stime di mezzo punto percentuale, arrivando il primo al 20,8% e il secondo al 17,1%. Un probabile effetto della campagna mediatica sul salario minimo, condotta nelle ultime settimane dai due partiti di opposizione.

La maggioranza

Per quanto riguarda, invece, la Lega e Forza Italia le percentuali sono viste in leggero ribasso: per il partito di Matteo Salvini dall'8,3% di giugno si passa al 7,4% di oggi, mentre per quello di Antonio Tajani dal 7% si scivola al 5,9%.

Si fermano sotto gli ex partner del Terzo polo Azione e Italia viva, superati entrambi secondo Ixè da Alleanza verdi sinistra. Il partito di Bonelli e Fratoianni infatti, secondo l'istituto, recupera lo 0,3% arrivando al 4,4%. Fermi sotto al 4% invece, sia Azione di Carlo Calenda che Italia viva di Matteo Renzi. Entrambi recuperao mezzo punto percentuale dall'ultimo sondaggio, e arrivano rispettivamente al 3,6% e 2,7% dei potenziali consensi. Per l'Italia con Paragone ferma invece al al 2%, superando +Europa, che perde lo 0,5% ed è fotografata all'1,8%. Noi Moderati e gli altri gruppi del centrodestra salgono all'1,4%.