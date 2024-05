Sondaggi politici elezioni europee: il Partito popolare europeo guida i consensi, testa a testa tra liberali e nazionalisti

Le ultime proiezioni per capire come sarà il nuovo Parlamento europeo vedono la leadership salda del Partito popolare europeo. I sondaggi politici commissionati lo scorso 19 maggio da Euractive vedono infatti i Popolari in testa con il 22,9% dei consensi.

Sondaggi politici elezioni europee: al primo posto ci sono i Popolari europei

Mancano due settimane e mezzo alle elezioni europee del 6-9 giugno e Europe Elects stila la classifica delle prefrenze in base alle intenzioni di voto: in coma, come detto, c'è il Partito popolare europeo (182 seggi), al secondo posto ci sono i Socialisti&Democratici (134 seggi) che perdono punti e poi c'è sostanzialmente un testa a testa a tre tra Liberali (85 seggi), Conservatori (83 seggi) e Nazionalisti (83 seggi) che si disputano il terzo posto, il terzo gruppo della plenaria.

Seguono i Verdi (54 seggi) e la Sinistra (43 seggi).

Sondaggi politici elezioni europee, FdI in testa e il Pd accelera. Bene la "cura" Vannacci alla Lega

Centrodestra: 182 (-1 )

Centro-sinistra: 134 (-6)

Liberali: 85 (-1 )

Conservatori: 83 (-3)

Nazionalisti: 83 (-1 )

Verdi: 54 (+6)

Sinistra: 43 (-1 )

Meloni, l’Europa e le alleanze chirurgiche